Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Фев 10° 13 Фев

Дальнее зарубежье 09.02.2018 20:36

Трамп подписал закон по бюджету, не допускающий приостановку работы правительства

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу в "Твиттере", что подписал закон, позволяющий продлить финансирование правительства США.

"Только что подписал закон. Наши военные теперь будут сильнее, чем когда-либо. Мы любим и нуждаемся в наших военных и дали им все, и даже больше. Это происходит впервые за долгое время", - написал президент.

В следующем "твите" Д.Трамп призвал избрать большее число республиканцев в Конгресс в ходе промежуточных выборов 2018 года.

"Без большего числа республиканцев в Конгрессе, нам пришлось увеличивать расходы на вещи, которые нам не нравятся или которые мы не хотим, чтобы, наконец, спустя долгие годы истощения, позаботиться о наших военных. К сожалению, для того, чтобы принять законопроект, нам понадобились голоса демократов. Нужно выбрать больше республиканцев в 2018 году", - написал Д.Трамп.

Палата представителей конгресса США ранее в пятницу приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений, перед этим законопроект был одобрен сенатом.

Накануне истек крайний срок для принятия законопроекта о бюджете правительства США на 2018 год, что привело ко второй с начала года приостановке работы госучреждений в стране.

В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объеме расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

В среду лидеры республиканцев и демократов объявили о достижении договоренности по бюджету, которая должна была положить конец противостоянию, ставящему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд - $80 млрд в текущем фингоду (по 30 сентября) и $85 млрд в следующем. Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, на чем настаивали демократы. Сенаторы договорились о снятии ограничений на уровень госдолга до марта 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, БЮДЖЕТ, ПОДПИСАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]