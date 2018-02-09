Трамп подписал закон по бюджету, не допускающий приостановку работы правительства

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу в "Твиттере", что подписал закон, позволяющий продлить финансирование правительства США.
"Только что подписал закон. Наши военные теперь будут сильнее, чем когда-либо. Мы любим и нуждаемся в наших военных и дали им все, и даже больше. Это происходит впервые за долгое время", - написал президент.
В следующем "твите" Д.Трамп призвал избрать большее число республиканцев в Конгресс в ходе промежуточных выборов 2018 года.
"Без большего числа республиканцев в Конгрессе, нам пришлось увеличивать расходы на вещи, которые нам не нравятся или которые мы не хотим, чтобы, наконец, спустя долгие годы истощения, позаботиться о наших военных. К сожалению, для того, чтобы принять законопроект, нам понадобились голоса демократов. Нужно выбрать больше республиканцев в 2018 году", - написал Д.Трамп.
Палата представителей конгресса США ранее в пятницу приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений, перед этим законопроект был одобрен сенатом.
Накануне истек крайний срок для принятия законопроекта о бюджете правительства США на 2018 год, что привело ко второй с начала года приостановке работы госучреждений в стране.
В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объеме расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.
В среду лидеры республиканцев и демократов объявили о достижении договоренности по бюджету, которая должна была положить конец противостоянию, ставящему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.
Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд - $80 млрд в текущем фингоду (по 30 сентября) и $85 млрд в следующем. Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, на чем настаивали демократы. Сенаторы договорились о снятии ограничений на уровень госдолга до марта 2019 года.
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