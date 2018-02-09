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АПК 09.02.2018 20:15

Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза

Президент Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму развития рисоводства в Азербайджане на 2018-2025 гг.

Согласно программе, в 2016 году в Азербайджане объем производства риса составил 5,6 тыс. тонн, посевная площадь – 2,5 тыс. га.

В 2017 году площадь посевных была увеличена до 5,1 тыс. га, сбор урожая составил 15,9 тыс. тонн при средней урожайности 31,1 центнеров с гектара. При этом ежегодная потребность в данной продукции в настоящее время оценивается свыше 40 тыс. тонн, которая в основном покрывается за счет импорта.

По прогнозам властей Азербайджана, в 2025 году площадь посевных должна быть увеличена до 10 тыс. га, сбор урожая – до 40 тыс. тонн.

Таким образом, в 2025 году по сравнению с 2017 год сбор урожая риса должен увеличиться в 2,5 раза.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно принимать меры с целью предусмотреть в госбюджете и государственной инвестиционной программе средства для финансирования мероприятий, указанных в Госпрограмме.

Министерству сельского хозяйства поручена координация мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме. Кроме этого, Минсельхоз раз в год будет информировать президента Азербайджана о ходе исполнения программы.

А.Азизов

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Тэги: РИСОВОДСТВО, РАЗВИТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]