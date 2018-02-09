Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза

Президент Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму развития рисоводства в Азербайджане на 2018-2025 гг.
Согласно программе, в 2016 году в Азербайджане объем производства риса составил 5,6 тыс. тонн, посевная площадь – 2,5 тыс. га.
В 2017 году площадь посевных была увеличена до 5,1 тыс. га, сбор урожая составил 15,9 тыс. тонн при средней урожайности 31,1 центнеров с гектара. При этом ежегодная потребность в данной продукции в настоящее время оценивается свыше 40 тыс. тонн, которая в основном покрывается за счет импорта.
По прогнозам властей Азербайджана, в 2025 году площадь посевных должна быть увеличена до 10 тыс. га, сбор урожая – до 40 тыс. тонн.
Таким образом, в 2025 году по сравнению с 2017 год сбор урожая риса должен увеличиться в 2,5 раза.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно принимать меры с целью предусмотреть в госбюджете и государственной инвестиционной программе средства для финансирования мероприятий, указанных в Госпрограмме.
Министерству сельского хозяйства поручена координация мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме. Кроме этого, Минсельхоз раз в год будет информировать президента Азербайджана о ходе исполнения программы.
А.Азизов
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