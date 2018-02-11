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СНГ 11.02.2018 16:15

В школе в Татарстане отравились 31 ребенок и один взрослый

Более тридцати школьников и один взрослый госпитализированы в Татарстане с пищевым отравлением, их состояние оценивается врачами как средней тяжести, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В населенном пункте Казанбаш республики Татарстан в течение ночи с субботы на воскресенье зарегистрированы случаи массового пищевого отравления, среди пострадавших - 31 ребёнок в возрасте от 7 до 17 лет и один взрослый",- сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в больницы в Казань, по оценкам врачей, их состояние - средней тяжести.

Источник добавил, что все пострадавшие - учащиеся Казанбашской школы и их учитель.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]