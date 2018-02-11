В школе в Татарстане отравились 31 ребенок и один взрослый

Более тридцати школьников и один взрослый госпитализированы в Татарстане с пищевым отравлением, их состояние оценивается врачами как средней тяжести, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В населенном пункте Казанбаш республики Татарстан в течение ночи с субботы на воскресенье зарегистрированы случаи массового пищевого отравления, среди пострадавших - 31 ребёнок в возрасте от 7 до 17 лет и один взрослый",- сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в больницы в Казань, по оценкам врачей, их состояние - средней тяжести.

Источник добавил, что все пострадавшие - учащиеся Казанбашской школы и их учитель.