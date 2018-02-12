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Карабахский конфликт 12.02.2018 11:37

ВС Азербайджана пресекли диверсионное проникновение разведгруппы Армении на азербайджано-армянской госгранице

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана пресекли проникновение разведывательно-диверсионной группы Армении в Газахском направлении азербайджано-армянской госграницы.

«Подразделения ВС Азербайджана посредством специальных технических средств наблюдения своевременно обнаружили и взяли под контроль движущуюся в направлении азербайджанских позиций автомобиль марки «УАЗ» с разведывательно-диверсионной группой на борту»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, попытка проникновения была совершена утром 11 февраля.

«Противник предпринял попытку пересечения передовых позиций азербайджанской армии, воспользовавшись туманом. В результате предпринятых превентивных мер продвижение разведгруппы Армении было незамедлительно пресечено»,- отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что принужденная к отступлению группа противника, оставила автомобиль на территории обнаружения и спешно ретировалась на свои позиции.

«Отступая к своим позициям, противник уничтожил оставленный на территории автомобиль марки «УАЗ», обстреляв его»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]