ВС Азербайджана пресекли диверсионное проникновение разведгруппы Армении на азербайджано-армянской госгранице

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана пресекли проникновение разведывательно-диверсионной группы Армении в Газахском направлении азербайджано-армянской госграницы.

«Подразделения ВС Азербайджана посредством специальных технических средств наблюдения своевременно обнаружили и взяли под контроль движущуюся в направлении азербайджанских позиций автомобиль марки «УАЗ» с разведывательно-диверсионной группой на борту»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, попытка проникновения была совершена утром 11 февраля.

«Противник предпринял попытку пересечения передовых позиций азербайджанской армии, воспользовавшись туманом. В результате предпринятых превентивных мер продвижение разведгруппы Армении было незамедлительно пресечено»,- отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что принужденная к отступлению группа противника, оставила автомобиль на территории обнаружения и спешно ретировалась на свои позиции.

«Отступая к своим позициям, противник уничтожил оставленный на территории автомобиль марки «УАЗ», обстреляв его»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде