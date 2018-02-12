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Дальнее зарубежье 12.02.2018 16:04

Глава МИД Нидерландов признался, что 12 лет говорил неправду о встрече с Путиным в 2006 году

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия. Я "включил себя" в эту историю, чтобы быть уверенным в том, что раскрытая информация не будет связана с тем человеком, который действительно был там. Потому что это могло иметь последствия для него и его компании", - заявил Х.Зейлстра.

Министр иностранных дел Нидерландов пояснил в интервью газете "Фолкскрант", что речь идет о событиях 2006 года, когда он работал в нефтегазовой компании Shell.

В прошлом Х.Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии В.Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".

Теперь же Х.Зейлстра заявил, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.

Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.

Ожидается, что Х.Зейлстра на этой неделе встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, напоминает АП.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, МИНИСТР, РОССИЯ, ПРИЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]