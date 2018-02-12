Диалог лидеров Армении и Азербайджана по Карабаху должен вестись без лишних эмоций - президент Болгарии

Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь мирным путем при посредничестве Минской группы ОБСЕ, заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Карабахская проблема может быть решена лишь мирным путем, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, при содействии ЕС. Очень важен активный диалог президентов Армении и Азербайджана, основанный больше на мудрости, меньше - на эмоциях", - сказал Р.Радев на брифинге по итогам переговоров с президентом Армении в Ереване.