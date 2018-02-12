Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0888 RUR   0.0293 GBR   2.3571 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 15 Фев 16 Фев

Карабахский конфликт 12.02.2018 16:05

Диалог лидеров Армении и Азербайджана по Карабаху должен вестись без лишних эмоций - президент Болгарии

Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь мирным путем при посредничестве Минской группы ОБСЕ, заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Карабахская проблема может быть решена лишь мирным путем, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, при содействии ЕС. Очень важен активный диалог президентов Армении и Азербайджана, основанный больше на мудрости, меньше - на эмоциях", - сказал Р.Радев на брифинге по итогам переговоров с президентом Армении в Ереване.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, БОЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]