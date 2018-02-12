Правящая партия ЮАР может попросить президента Джейкоба Зуму уйти в отставку - СМИ

Национальный исполнительный комитет правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Южной Африки может попросить президента Джейкоба Зуму подать в отставку с поста главы государства, сообщает британская Би-би-си.
"Национальный исполнительный комитет, вероятно, попросит его уйти с поста", - передает корреспондент Би-би-си в Африке.
Накануне вице-президент ЮАР Сирил Рамафоза в ходе празднования 100-летия со дня рождения Нельсона Манделы в Кейптауне заявил, что представители партии АНК в понедельник проведут собрание, чтобы решить вопрос по переходу власти.
Дж.Зума является президентом ЮАР с 2009 года. На прошлой неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и С.Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.
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