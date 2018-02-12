Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0888 RUR   0.0293 GBR   2.3571 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 15 Фев 16 Фев

Дальнее зарубежье 12.02.2018 17:16

Правящая партия ЮАР может попросить президента Джейкоба Зуму уйти в отставку - СМИ

Национальный исполнительный комитет правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Южной Африки может попросить президента Джейкоба Зуму подать в отставку с поста главы государства, сообщает британская Би-би-си.

"Национальный исполнительный комитет, вероятно, попросит его уйти с поста", - передает корреспондент Би-би-си в Африке.

Накануне вице-президент ЮАР Сирил Рамафоза в ходе празднования 100-летия со дня рождения Нельсона Манделы в Кейптауне заявил, что представители партии АНК в понедельник проведут собрание, чтобы решить вопрос по переходу власти.

Дж.Зума является президентом ЮАР с 2009 года. На прошлой неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и С.Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮАР, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИЯ


Похожие новости


Президент Алиев выразил соболезнование в связи с кончиной Нелсона Манделы Президент ЮАР: Мандела остается в критическом, но стабильном состоянии Президент ЮАР переизбран лидером правящей партии Президент ЮАР возмутился картиной, на которой его изобразили в непотребном виде, подает в суд на картинную галерею Президент ЮАР, где разрешено многоженство, женится в шестой раз

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]