Паспорта и удостоверения личности на латинице в Казахстане начнут выдавать с 2021 года

Министерство культуры и спорта Казахстана подготовило план перехода алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщил замминистра культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.
По его словам, на первом этапе на основе латинской графики будут разработаны правила правописания, а также приложения для перекодирования текста с кириллицы на латиницу.
"Второй этап - 2021-23 годы. Обеспечение выдачи паспортов, удостоверений личности граждан Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики", - сказал Е.Кожагапанов на заседании правительства в Астане во вторник.
Кроме того, продолжил он, в этот период планируется организация лекций, курсов с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения латинской графике преподавателей центров и взрослого населения.
"Третий этап - 2024-25 годы. Перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику поэтапно. Так же поэтапно (предусматривается - ИФ) перевод делопроизводства организаций образования на латинскую графику", - добавил замминистра.
Для координации всей работы при министерстве будет создан центр "Тiл Казына", отметил Е.Кожагапанов.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику в октябре прошлого года. Документом предусматривается поэтапный перевод казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.
Парламент Азербайджана продлил срок полномочий Рзаева в качества судьи Верховного суда
Представители МПА СНГ проведут мониторинг за ходом подготовки и проведением выборов президента Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан намерен в разы увеличить экспорт винной продукции – глава Минэкономики
Бакинский международный аэропорт в январе увеличил пассажиропоток на 19%
Азербайджан запретил импорт куриного мяса из ряда стран из-за вспышки "птичьего гриппа"
Баку намерен организовать групповые турпоездки из Китая в Азербайджан
Азеригаз в январе зарегистрировал около 9,5 тыс. новых абонентов среди населения
Президент Алиев принял главного исполнительного директора группы Формула-1
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе
Юбилей художественного руководителя бакинского театра Русской драмы Александра Шаровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»