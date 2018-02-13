Паспорта и удостоверения личности на латинице в Казахстане начнут выдавать с 2021 года

Министерство культуры и спорта Казахстана подготовило план перехода алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщил замминистра культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

По его словам, на первом этапе на основе латинской графики будут разработаны правила правописания, а также приложения для перекодирования текста с кириллицы на латиницу.

"Второй этап - 2021-23 годы. Обеспечение выдачи паспортов, удостоверений личности граждан Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики", - сказал Е.Кожагапанов на заседании правительства в Астане во вторник.

Кроме того, продолжил он, в этот период планируется организация лекций, курсов с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения латинской графике преподавателей центров и взрослого населения.

"Третий этап - 2024-25 годы. Перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику поэтапно. Так же поэтапно (предусматривается - ИФ) перевод делопроизводства организаций образования на латинскую графику", - добавил замминистра.

Для координации всей работы при министерстве будет создан центр "Тiл Казына", отметил Е.Кожагапанов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику в октябре прошлого года. Документом предусматривается поэтапный перевод казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.