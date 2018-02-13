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СНГ 13.02.2018 11:32

Паспорта и удостоверения личности на латинице в Казахстане начнут выдавать с 2021 года

Министерство культуры и спорта Казахстана подготовило план перехода алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщил замминистра культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

По его словам, на первом этапе на основе латинской графики будут разработаны правила правописания, а также приложения для перекодирования текста с кириллицы на латиницу.

"Второй этап - 2021-23 годы. Обеспечение выдачи паспортов, удостоверений личности граждан Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики", - сказал Е.Кожагапанов на заседании правительства в Астане во вторник.

Кроме того, продолжил он, в этот период планируется организация лекций, курсов с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения латинской графике преподавателей центров и взрослого населения.

"Третий этап - 2024-25 годы. Перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику поэтапно. Так же поэтапно (предусматривается - ИФ) перевод делопроизводства организаций образования на латинскую графику", - добавил замминистра.

Для координации всей работы при министерстве будет создан центр "Тiл Казына", отметил Е.Кожагапанов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику в октябре прошлого года. Документом предусматривается поэтапный перевод казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЛАТИНИЦА, ПАСПОРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]