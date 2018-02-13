В Исландии майнинг биткойнов может привести к нехватке электричества

Майнинг биткойнов в Исландии вошел в стадию экспоненциального роста, и на эту деятельность уходит все больше и больше энергетических ресурсов страны, заявил директор по развитию бизнеса местной энергетической компании Hitaveita Sudurnesja Йоханн Снорри Сигурбергссон.
По его прогнозу, в этом году потребление электроэнергии центрами майнинга биткойнов удвоится и составит около 100 МВт, пишет Japan Times. Это больше, чем потребляет все население острова, которое составляет всего около 340 тыс. человек.
В последние годы в стране открывается все больше центров по переработке информации, владельцев которых привлекает экологически чистая репутация страны. Почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.
"Сейчас мы видим, я бы сказал, экспоненциальный рост в том, что касается потребления электроэнергии центрами по переработке информации", - сказал Й.С.Сигурбергссон в интервью BBC.
По его оценкам, в 2018 году этим центрам понадобится 840 гВт.ч электроэнергии для компьютеров и систем охлаждения. Все население страны потребляет около 700 гВт.ч.
"Я не думаю, что этот процесс вскоре замедлится, - отмечает Й.С.Сигурбергссон. - Мне постоянно звонят, или просто сюда приезжают потенциальные инвесторы и представители компаний, собирающихся открыть такие центры". "Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии", - сказал он.
В этом году в Исландии начнет работу проект Moonlite - это крупный центр обработки информации, где можно заниматься майнингом различных криптовалют. На первой стадии ему понадобится 15 МВт.
Однако не все уверены, что индустрия майнинга пойдет на пользу Исландии.
"Для майнинга криптовалют не требуется почти никакого персонала, майнинг нуждается в минимальных инвестициях, и с этих операций практически не платятся налоги, - полагает депутат парламента от "Партии пиратов" Смаури Маккарти. - Польза для Исландии близка к нулю".
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