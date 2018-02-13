Автомобиль перевозчика нелегалов протаранил в Бельгии три полицейские машины

Направлявшийся в ночь на вторник из Франции фургон с британскими регистрационными номерами, спасаясь от преследования, протаранил в Бельгии три патрульные автомашины полиции.

В автомобиле находилось около 15 человек - перевозчиков-контрабандистов и мигрантов, включая детей, сообщил сайт газеты La Libre Belgique.

Уходя от преследовавших его полицейских на территории Западной Фландрии, автомобиль с мигрантами съехал с автомагистрали против движения и устроил столкновения с пытавшимися блокировать его тремя полицейскими автомашинами. Видя, что среди мигрантов есть дети, бельгийская полиция прекратила преследование, дав автомобилю уйти в сторону Франции.

Как отмечает издание, там его встречали французские полицейские.