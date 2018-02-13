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Дальнее зарубежье 13.02.2018 13:48

Автомобиль перевозчика нелегалов протаранил в Бельгии три полицейские машины

Направлявшийся в ночь на вторник из Франции фургон с британскими регистрационными номерами, спасаясь от преследования, протаранил в Бельгии три патрульные автомашины полиции.

В автомобиле находилось около 15 человек - перевозчиков-контрабандистов и мигрантов, включая детей, сообщил сайт газеты La Libre Belgique.

Уходя от преследовавших его полицейских на территории Западной Фландрии, автомобиль с мигрантами съехал с автомагистрали против движения и устроил столкновения с пытавшимися блокировать его тремя полицейскими автомашинами. Видя, что среди мигрантов есть дети, бельгийская полиция прекратила преследование, дав автомобилю уйти в сторону Франции.

Как отмечает издание, там его встречали французские полицейские.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИГРАНТЫ, ПОЛИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]