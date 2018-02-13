Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая цитрусовых в 2,3 раза

Производство цитрусовых в Азербайджане к 2026 году должно достигнуть 100 тыс. тонн.

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил Госпрограмму развития цитрусовых в Азербайджане на 2018-2025 гг.

Согласно программе, опубликованной на сайте главы государства, в 2017 году в Азербайджане объем производства цитрусовых составил 42,8 тыс. тонн, посевная площадь – около 3,2 тыс. га. При этом Азербайджан в 2017 году импортировал 30,6 тыс. тонн цитрусовых фруктов на общую сумму $18,9 млн, в том числе 12,6 тыс. тонн апельсинов, 11,9 тыс. тонн лимонов, 1,5 тыс. тонн грейфрута и др.

По прогнозам властей Азербайджана, указанным в программе, в 2025 году сбор урожая цитрусовых должен достигнуть 100 тыс. тонн. Таким образом, в 2025 году по сравнению с 2017 годом сбор урожая должен увеличиться в 2,3 раза.

Б.Рустамбеков