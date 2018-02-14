Турция ввела комендантский час в ряде населенных пунктов провинции Диярбакыр из-за угрозы терроризма - СМИ

Турецкие власти ввели комендантский час в десятках деревень и городов в населенной преимущественно курдами провинции Диярбакыр на юго-востоке страны в связи с террористической угрозой, передают западные СМИ.
"Комендантский час вступает в силу с 8:00 среды (9:00) и будет действовать вплоть до нового уведомления", - приводят СМИ выдержки из заявления властей провинции.
Согласно заявлению, эти меры позволят службам безопасности "нейтрализовать" членов "сепаратистской террористической организации".
СМИ отмечают, что речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.
Также СМИ напоминают, что турецкие службы безопасности регулярно вводят повышенные меры безопасности в юго-восточных районах страны в связи с активностью курдских боевиков.
Кроме того, власти Турции стали прибегать к подобным мерам после начала операции турецких войск против курдских военизированных формирований в районе Африна на севере Сирии. По утверждениям турецкой стороны, действующие в этом сирийском регионе курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) связаны с РПК.
В то же время, уточняют СМИ, YPG ведут тесное сотрудничество с США в кампании против террористической группировки "Исламское государство" .
Баку приветствует оправдание Миланским судом экс-депутата ПАСЕ Волонте
ЦИК Азербайджана зарегистрировал выдвижение Алиева кандидатом в президенты
МИД Азербайджана исключил российского участника проекта "Музыка за мир" из "черного списка" по Нагорному Карабаху
Цены на нефть снижается к минимумам за 7 недель, Brent опустилась до $62,46 за баррель
Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу за 2017г
Счетпалата Азербайджана определилась с приоритетами до 2021г
В Азербайджане в 2017 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 73 млн манатов
Госпошлина за выдачу удостоверения личности лицам младше 15 лет составит 4-25 манат
В Азербайджане средняя зарплата работников в секторе строительства в 2017г снизилась на 4% - Госкомстат
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»