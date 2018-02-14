Турция ввела комендантский час в ряде населенных пунктов провинции Диярбакыр из-за угрозы терроризма - СМИ

Турецкие власти ввели комендантский час в десятках деревень и городов в населенной преимущественно курдами провинции Диярбакыр на юго-востоке страны в связи с террористической угрозой, передают западные СМИ.

"Комендантский час вступает в силу с 8:00 среды (9:00) и будет действовать вплоть до нового уведомления", - приводят СМИ выдержки из заявления властей провинции.

Согласно заявлению, эти меры позволят службам безопасности "нейтрализовать" членов "сепаратистской террористической организации".

СМИ отмечают, что речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.

Также СМИ напоминают, что турецкие службы безопасности регулярно вводят повышенные меры безопасности в юго-восточных районах страны в связи с активностью курдских боевиков.

Кроме того, власти Турции стали прибегать к подобным мерам после начала операции турецких войск против курдских военизированных формирований в районе Африна на севере Сирии. По утверждениям турецкой стороны, действующие в этом сирийском регионе курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) связаны с РПК.

В то же время, уточняют СМИ, YPG ведут тесное сотрудничество с США в кампании против террористической группировки "Исламское государство" .