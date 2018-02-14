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Дальнее зарубежье 14.02.2018 15:07

Турция предоставит Ираку $5 млрд на послевоенное восстановление, а Саудовская Аравия - $1,5 млрд

Анкара предоставит Ираку $5 млрд в виде займов и инвестиций на послевоенное восстановление, сообщает в среду агентство сайт турецкой газеты "Дейли Сабах".

Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Кувейте на конференции по восстановлению Ирака после освобождения от ИГ .

"Турция поможет восстановить города Киркук, Мосул, Талль-Афар, Багдад, Эрбиль и Сулеймания. Эту работу будет проводить Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA), чтобы иракцы могли вернуться домой", - отмечает газета.

Кроме того, оказать помощь Ираку пообещала Саудовская Аравия: страна выделит $1,5 млрд на поддержку Ирака, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс". На конференции о подобных планах рассказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Ранее эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах заявил, что Кувейт планирует выделить в общей сложности $2 млрд в качестве помощи в восстановлении Ирака: $1 млрд в виде инвестиций и $1 млрд в качестве займа.

В декабре прошлого года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном окончании трехлетней войны иракской армии с террористической группировкой ИГ. Власти Ирака заявляют, что в целом на восстановление страны им понадобится $88,2 млрд.

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Тэги: ИРАК, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]