Турция предоставит Ираку $5 млрд на послевоенное восстановление, а Саудовская Аравия - $1,5 млрд

Анкара предоставит Ираку $5 млрд в виде займов и инвестиций на послевоенное восстановление, сообщает в среду агентство сайт турецкой газеты "Дейли Сабах".
Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Кувейте на конференции по восстановлению Ирака после освобождения от ИГ .
"Турция поможет восстановить города Киркук, Мосул, Талль-Афар, Багдад, Эрбиль и Сулеймания. Эту работу будет проводить Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA), чтобы иракцы могли вернуться домой", - отмечает газета.
Кроме того, оказать помощь Ираку пообещала Саудовская Аравия: страна выделит $1,5 млрд на поддержку Ирака, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс". На конференции о подобных планах рассказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Ранее эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах заявил, что Кувейт планирует выделить в общей сложности $2 млрд в качестве помощи в восстановлении Ирака: $1 млрд в виде инвестиций и $1 млрд в качестве займа.
В декабре прошлого года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном окончании трехлетней войны иракской армии с террористической группировкой ИГ. Власти Ирака заявляют, что в целом на восстановление страны им понадобится $88,2 млрд.
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