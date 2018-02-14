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Бизнес и законодательство 14.02.2018 20:12

Президент Алиев утвердил Госпрограмму по развитию официальной статистики Азербайджана до 2026 года

Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию официальной статистики Азербайджана в период 2018-2025гг.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Программа нацелена на развитие официальной статистики в стране в соответствии с международными стандартами, расширение использования административных источников информации и ускорение реформ в системе национальной статистики.

Министерству финансов поручено ежегодно при составлении госбюджета закладывать сумму, необходимую для финансирования мероприятий, определённых в Госпрограмме.

Программа включает реализацию 59 мероприятий, включая подготовку методологий по социальной, экономической и многодисциплинарной статистической сферам.

В частности, Госпрограмма предусматривает подготовку статистических данных для экономических анализов по замене импортной продукции на местом рынке продукцией отечественного производства; получение статистических данных по грузовым и пассажирским перевозкам автомобильным транспортом; получение актуальных и обширных статистических данных по внутреннему, выездному и въездному туризму, проведение анализа туристического сектора и расширение статистической базы данных для подготовки отчетов по туризму.

Н.Аббасова

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Тэги: СТАТИСТИКА, ГОСПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]