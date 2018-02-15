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Дальнее зарубежье 15.02.2018 14:02

Рекордное число мирных афганцев погибли и получили ранения в результате атак в 2017 году - ООН

Почти 2,3 тыс. мирных жителей погибли или получили ранения при нападениях в Афганистане в 2017 году, что стало рекордным показателем за все время нынешнего конфликта в этой стране, говорится в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану, распространенном в четверг.

"В 2017 году зафиксировано самое высокое число жертв среди гражданского населения в результате атак смертников и других нападений за год в Афганистане", - сообщается в нем.

В докладе указано, что за прошлый год жертвами атак в Афганистане стали 605 мирных жителей, и 1690 получили ранения.

В нем отмечается, что 20% этих людей погибли или были ранены в результате действий правительственных войск и сил поддерживающей Кабул международной коалиции.

С 2009 года конфликт в Афганистане унес жизни более 28 тыс. мирных жителей, более 52 тыс. человек получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КОНФЛИКТ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]