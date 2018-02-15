Рекордное число мирных афганцев погибли и получили ранения в результате атак в 2017 году - ООН

Почти 2,3 тыс. мирных жителей погибли или получили ранения при нападениях в Афганистане в 2017 году, что стало рекордным показателем за все время нынешнего конфликта в этой стране, говорится в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану, распространенном в четверг.
"В 2017 году зафиксировано самое высокое число жертв среди гражданского населения в результате атак смертников и других нападений за год в Афганистане", - сообщается в нем.
В докладе указано, что за прошлый год жертвами атак в Афганистане стали 605 мирных жителей, и 1690 получили ранения.
В нем отмечается, что 20% этих людей погибли или были ранены в результате действий правительственных войск и сил поддерживающей Кабул международной коалиции.
С 2009 года конфликт в Афганистане унес жизни более 28 тыс. мирных жителей, более 52 тыс. человек получили ранения.
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