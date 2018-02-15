Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1179 RUR   0.03 GBR   2.382 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.60 Brent   64.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев

ТЭК 15.02.2018 12:31

Строительство газопровода TANAP завершается, вскоре начнется закачка газа в газопровод – Алиев

Строительство Транс-Аналолийского газопровода (TANAP) близится к завершению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

Ход реализации проекта создания Южного газового коридора (ЮГК) президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в четверг с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком, сообщает сайт президента Азербайджана.

«И.Алиев отметил, что реализация проекта строительства газопровода TANAP уже завершается. В скором времени начнется добыча газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» и закачка его в трубопровод», - отмечается в информации.

Б.Албайрак, в свою очередь, сообщил, что в январе начался процесс тестирования газопровода TANAP и подчеркнул особую значимость 4-го заседания Консультационного совета по проекту ЮГК.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: TANAP, ТЕСТИРОВАНИЕ


Похожие новости


Тестирование TANAP газом начнется в январе 2018г - SOCAR Turkiye Enerji

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]