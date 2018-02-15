Премьер-министр Непала подал в отставку после поражения его партии на выборах в парламент

Премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба подал в отставку после того, как его партия "Непальский конгресс" проиграла парламентские выборы Объединённой коммунистической партии Непала, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Новым премьер-министром страны станет 65-летний лидер Коммунистической партии Кхадга Прасад Шарма Оли. Он будет приведен к присяге позднее в четверг. Коммунисты получили 174 места в парламенте из 275 возможных.

Ш.Деуба занимал пост премьер-министра страны четыре раза - в 1995 году, 2001, 2004 и 2017 годах.

К.Оли также работал премьер-министром с 2015 по 2016 год.