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Дальнее зарубежье 15.02.2018 14:44

Премьер-министр Непала подал в отставку после поражения его партии на выборах в парламент

Премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба подал в отставку после того, как его партия "Непальский конгресс" проиграла парламентские выборы Объединённой коммунистической партии Непала, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Новым премьер-министром страны станет 65-летний лидер Коммунистической партии Кхадга Прасад Шарма Оли. Он будет приведен к присяге позднее в четверг. Коммунисты получили 174 места в парламенте из 275 возможных.

Ш.Деуба занимал пост премьер-министра страны четыре раза - в 1995 году, 2001, 2004 и 2017 годах.

К.Оли также работал премьер-министром с 2015 по 2016 год.

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Тэги: НЕПАЛ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]