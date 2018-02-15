Туркменистан готов продолжать переговоры с ЕС по поставкам газа в Европу - Шефчович

Ашхабад готов продолжать переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки туркменского газа на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович на пресс-конференции в Баку в четверг.
"Туркменистан готов продолжить переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки природного газа этой страны на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту", - сказал М.Шефчович.
По его словам, он в четверг на встрече с советником президента Туркменистана Яхшигельды Какаевым достиг договоренности о продолжении переговоров по вопросу доставки туркменского газа в Европу.
"Мы наблюдаем интересен туркменской стороны продолжать эти обсуждения. Кроме того, мы видим и интерес Азербайджана к этому вопросу и роль, которую он играет в этом процессе ",- отметил он.
Н.Аббасова
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