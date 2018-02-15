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ТЭК 15.02.2018 17:45

Туркменистан готов продолжать переговоры с ЕС по поставкам газа в Европу - Шефчович

Ашхабад готов продолжать переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки туркменского газа на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович на пресс-конференции в Баку в четверг.

"Туркменистан готов продолжить переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки природного газа этой страны на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту", - сказал М.Шефчович.

По его словам, он в четверг на встрече с советником президента Туркменистана Яхшигельды Какаевым достиг договоренности о продолжении переговоров по вопросу доставки туркменского газа в Европу.

"Мы наблюдаем интересен туркменской стороны продолжать эти обсуждения. Кроме того, мы видим и интерес Азербайджана к этому вопросу и роль, которую он играет в этом процессе ",- отметил он.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]