Туркменистан готов продолжать переговоры с ЕС по поставкам газа в Европу - Шефчович

Ашхабад готов продолжать переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки туркменского газа на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович на пресс-конференции в Баку в четверг.

"Туркменистан готов продолжить переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки природного газа этой страны на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту", - сказал М.Шефчович.

По его словам, он в четверг на встрече с советником президента Туркменистана Яхшигельды Какаевым достиг договоренности о продолжении переговоров по вопросу доставки туркменского газа в Европу.

"Мы наблюдаем интересен туркменской стороны продолжать эти обсуждения. Кроме того, мы видим и интерес Азербайджана к этому вопросу и роль, которую он играет в этом процессе ",- отметил он.

Н.Аббасова