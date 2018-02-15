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ТЭК 15.02.2018 17:59

ЕС готов обсуждать возможности транспортировки иранского газа по ЮГК – Шефчович

Европейский союз готов обсуждать возможности транспортировки иранского газа по "Южному газовому коридору" (ЮГК), заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

"ЕС готов обсуждать все возможности транспортировки иранского газа по ЮГК", - сказал М.Шефчович на пресс-конференции в Баку в четверг.

По его словам, ЕС готов обсуждать с коллегами по ЮГК возможности подключения других странах к этому проекту.

"С иранской стороной обсуждался этот вопрос, но его дальнейшее решение зависит от Ирана. Плюс инфраструктура внутри самого Ирана должна быть готова к выполнению подобных поставок", - добавил он.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.

Н.Аббасова

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Тэги: ИРАН, ГАЗ, ЮГК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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