НАТО продолжит обновление, чтобы противостоять угрозам безопасности - министр обороны Эстонии

НАТО продолжит обновление и укрепление сил сдерживания и обороны с целью противодействовать угрозам безопасности, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik)
Комментируя итоги завершившейся в Брюсселе встречи министров обороны государств НАТО, он подчеркнул, что одним из важнейших успехов на встрече было достигнутое в Брюсселе детальное соглашение по военной структуре НАТО.
"Хребет сильной позиции НАТО создает структура управления, способная вести военные действия", - считает глава министерства обороны.
Он отметил, что нынешняя ситуация в области безопасности, в которой основной деятельностью альянса стала коллективная оборона, требует, кроме совершенствования структуры управления, и способности НАТО более оперативно принимать решения.
"Для того, чтобы НАТО было способно выполнять три главные задачи - обеспечивать коллективную оборону, регулировать кризисы и сотрудничать в области безопасности, усилия союзных государств не должны быть разносторонне направленными", подчеркнул глава военного ведомства.
Ю.Луйк добавил, что Эстония продолжит вносить вклад в борьбу с терроризмом укрепление стабильности, увеличивая свое присутствие в Афганистане и Мали.
Он позитивно оценил увеличение союзными государствами оборонных расходов, "что в нынешних условиях очень важно".
По его мнению, "за последние три года среди союзников произошло изменение мышления. Верю, что тенденция роста оборонных расходов продолжится и в будущем", заявил министр.
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