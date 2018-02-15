Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1179 RUR   0.03 GBR   2.382 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.60 Brent   64.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 19 Фев

Дальнее зарубежье 15.02.2018 19:35

НАТО продолжит обновление, чтобы противостоять угрозам безопасности - министр обороны Эстонии

НАТО продолжит обновление и укрепление сил сдерживания и обороны с целью противодействовать угрозам безопасности, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik)

Комментируя итоги завершившейся в Брюсселе встречи министров обороны государств НАТО, он подчеркнул, что одним из важнейших успехов на встрече было достигнутое в Брюсселе детальное соглашение по военной структуре НАТО.

"Хребет сильной позиции НАТО создает структура управления, способная вести военные действия", - считает глава министерства обороны.

Он отметил, что нынешняя ситуация в области безопасности, в которой основной деятельностью альянса стала коллективная оборона, требует, кроме совершенствования структуры управления, и способности НАТО более оперативно принимать решения.

"Для того, чтобы НАТО было способно выполнять три главные задачи - обеспечивать коллективную оборону, регулировать кризисы и сотрудничать в области безопасности, усилия союзных государств не должны быть разносторонне направленными", подчеркнул глава военного ведомства.

Ю.Луйк добавил, что Эстония продолжит вносить вклад в борьбу с терроризмом укрепление стабильности, увеличивая свое присутствие в Афганистане и Мали.

Он позитивно оценил увеличение союзными государствами оборонных расходов, "что в нынешних условиях очень важно".

По его мнению, "за последние три года среди союзников произошло изменение мышления. Верю, что тенденция роста оборонных расходов продолжится и в будущем", заявил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ЗАДАЧИ


Похожие новости


В Эстонии пройдет ротация военнослужащих батальонной боевой группы НАТО Президент Эстонии не знает, когда для Грузии откроется "окно НАТО", но советует ей быть готовой к этому Премьер Эстонии уверен, что присутствие войск НАТО в республике станет обыденным Таллин и Варшава активно взаимодействуют в НАТО по обеспечению безопасности восточных рубежей альянса - президент Эстонии В Эстонии приступил к боевой службе батальон НАТО Европа должна смириться с тем, что Америка не будет основным ее защитником - глава МИД Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]