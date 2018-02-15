НАТО продолжит обновление, чтобы противостоять угрозам безопасности - министр обороны Эстонии

НАТО продолжит обновление и укрепление сил сдерживания и обороны с целью противодействовать угрозам безопасности, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik)

Комментируя итоги завершившейся в Брюсселе встречи министров обороны государств НАТО, он подчеркнул, что одним из важнейших успехов на встрече было достигнутое в Брюсселе детальное соглашение по военной структуре НАТО.

"Хребет сильной позиции НАТО создает структура управления, способная вести военные действия", - считает глава министерства обороны.

Он отметил, что нынешняя ситуация в области безопасности, в которой основной деятельностью альянса стала коллективная оборона, требует, кроме совершенствования структуры управления, и способности НАТО более оперативно принимать решения.

"Для того, чтобы НАТО было способно выполнять три главные задачи - обеспечивать коллективную оборону, регулировать кризисы и сотрудничать в области безопасности, усилия союзных государств не должны быть разносторонне направленными", подчеркнул глава военного ведомства.

Ю.Луйк добавил, что Эстония продолжит вносить вклад в борьбу с терроризмом укрепление стабильности, увеличивая свое присутствие в Афганистане и Мали.

Он позитивно оценил увеличение союзными государствами оборонных расходов, "что в нынешних условиях очень важно".

По его мнению, "за последние три года среди союзников произошло изменение мышления. Верю, что тенденция роста оборонных расходов продолжится и в будущем", заявил министр.