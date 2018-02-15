Азербайджан готов выйти на энергетический рынок Европы со своим газом - Алиев

Баку ведет активные переговоры с иностранными компаниями с целью разработки новых месторождений газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Пока «Шах-Дениз» является единственным ресурсным источником для Южного газового коридора (ЮГК). Но уверен, что в будущем в Азербайджане мы будем обладать ресурсами в еще большем объеме»,- заявил И.Алиев в четверг в Баку на IV-ой министерской встрече в рамках Консультативного совета по проекту Южный газовый коридор.
Он отметил, что сегодня Азербайджан со своими международными партнерами активно работает над новыми газовыми проектами в азербайджанском секторе Каспийского моря. «Азербайджан ведет активные переговоры с иностранными компаниями по месторождению «Абшерон», с которого в ближайшие годы начнется добыча газа, а также «Умид» и «Бабек», обладающих большими запасами газа»,- отметил И.Алиев.
По словам президента, Азербайджан также надеется на международное сотрудничество по разработке месторождений «Карабах», «Дан Улдузу» и «Ашрафи». «Таким образом, подтвержденные запасы газа Азербайджана в два раза больше чем на месторождении «Шах-Дениз» и равны 2,6 трлн кубометров. Уверен, что за счет открытия новых месторождений запасы будут еще больше. Наш опыт показывает, что реальные запасы оказываются намного больше первоначальных прогнозов», - сказал глава государства.
И.Алиев напомнил, что прогнозы по месторождению «Азери-Чираг-Гюнешли» в 1994 году составляли чуть больше 500 млн тонн. На сегодняшний день эта цифра достигает 1 млрд тонн. «Думаю, что и по газовым месторождениям мы будем свидетелями такой же ситуации. Поэтому, в предстоящие десятилетия Азербайджан будет надежным и долгосрочным энергопоставщиком мирового рынка», - сказал президент.
Глава государства добавил, что в настоящее время в некоторых Европы 40% потребляемой нефти приходится на азербайджанскую. «Азербайджан также готов выйти в европейский рынок со своими запасами газа», - подчеркнул И.Алиев.
Поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.
Ф.Исазаде
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