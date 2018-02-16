Обвиняемый в коррупции экс-министр нацэкономики Казахстана просит суд оградить его от провокаций сокамерников

Подсудимый экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев попросил суд оградить его от сокамерников, которые, по его убеждению, добиваются от него провокационных высказываний в адрес высшего руководства страны, сообщили адвокаты бывшего министра.
"Это не сотрудники следственного изолятора и не сотрудники следственных органов. Это спецконтингент, который находится в следственном изоляторе, арестованные. С их стороны происходят провокационные действия. Их смысл в том, чтобы добиться от Бишимбаева провокационных высказываний в адрес высшего руководства Казахстана. Когда Бишимбаев не хочет продолжать эти разговоры, имеют место провокационные действия", - рассказал адвокат подсудимого Мади Мырзагараев журналистам в пятницу в Астане.
"Он (К.Бишимбаев - ИФ) сделал заявление, чтобы его оградили от этих провокационных действий. Суд принял во внимание. Скорее всего, будут какие-то проверочные действия", - отметил адвокат.
По словам другого адвоката экс-министра Салимжана Мусина, сокамерники провоцируют К.Бишимбаева "на разговоры на политические темы, на какие-то события, откровенно дискредитирующие высших должностных лиц Казахстана".
"Когда он отказывается это делать, то там, вы понимаете, на каком языке с ним начинают разговаривать. Это чуть ли не переходит в межличностный конфликт", - добавил С.Мусин.
Как сообщалось, главное судебное разбирательство по делу экс-министра началось 7 ноября в суде Астаны, на скамье подсудимых вместе с К.Бишимбаевым находятся 23 человека.
К.Бишимбаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 366 часть 4 (получение взятки), 189 часть 4 пункт 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Казахстана.
Санкция на арест бывшего министра была выдана 12 января 2017 года. Арест К.Бишимбаеву продлевали семь раз.
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