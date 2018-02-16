Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 18 Фев 19 Фев

СНГ 16.02.2018 14:33

Обвиняемый в коррупции экс-министр нацэкономики Казахстана просит суд оградить его от провокаций сокамерников

Подсудимый экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев попросил суд оградить его от сокамерников, которые, по его убеждению, добиваются от него провокационных высказываний в адрес высшего руководства страны, сообщили адвокаты бывшего министра.

"Это не сотрудники следственного изолятора и не сотрудники следственных органов. Это спецконтингент, который находится в следственном изоляторе, арестованные. С их стороны происходят провокационные действия. Их смысл в том, чтобы добиться от Бишимбаева провокационных высказываний в адрес высшего руководства Казахстана. Когда Бишимбаев не хочет продолжать эти разговоры, имеют место провокационные действия", - рассказал адвокат подсудимого Мади Мырзагараев журналистам в пятницу в Астане.

"Он (К.Бишимбаев - ИФ) сделал заявление, чтобы его оградили от этих провокационных действий. Суд принял во внимание. Скорее всего, будут какие-то проверочные действия", - отметил адвокат.

По словам другого адвоката экс-министра Салимжана Мусина, сокамерники провоцируют К.Бишимбаева "на разговоры на политические темы, на какие-то события, откровенно дискредитирующие высших должностных лиц Казахстана".

"Когда он отказывается это делать, то там, вы понимаете, на каком языке с ним начинают разговаривать. Это чуть ли не переходит в межличностный конфликт", - добавил С.Мусин.

Как сообщалось, главное судебное разбирательство по делу экс-министра началось 7 ноября в суде Астаны, на скамье подсудимых вместе с К.Бишимбаевым находятся 23 человека.

К.Бишимбаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 366 часть 4 (получение взятки), 189 часть 4 пункт 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Казахстана.

Санкция на арест бывшего министра была выдана 12 января 2017 года. Арест К.Бишимбаеву продлевали семь раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/МИНИСТР, СУД, ХОДАТАЙСТВО


Похожие новости


Экс-министру нацэкономики Казахстана в очередной раз продлили арест

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]