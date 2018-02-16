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Дальнее зарубежье 16.02.2018 17:32

Генсек ОБСЕ обсудил с представителем США обострение ситуации на востоке Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудил со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в ситуации на востоке Украины.

"Встреча со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предшествует Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности", - написал Т.Гремингер на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

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Тэги: ОБСЕ, США, КОНТАКТЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]