I этап строительства Гаджикабульского промквартала завершится в III квартале 2018г

Первый этап строительства Гаджикабульского промышленного квартала будет завершен в III-ем квартале 2018 года.
«Первый этап строительства Гаджикабульского промышленного квартала будет завершен в III-ем квартале 2018 года. Инвестиции в проекты, которые будут реализованы на территории промквартала, планируются в объеме 43 млн манатов. Будут открыты более 850 новых рабочих мест», - сообщил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.
Н.Сафаров сообщил, что ООО «Промышленный комплекс ATEF» зарегистрирован как первый резидент Гаджикабульского промышленного квартала.
«На территории промпарка планируется создать предприятия по производству тяжелого машиностроения, спецвагонов, композитных материалов, пластиковой тары, оборудования для производства автомобилей и стройматериалов», - сказал Н.Сафаров.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 4 млн манатов на создание внешней и внутренней инфраструктуры промквартала.
Б.Рустамбеков
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