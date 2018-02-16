Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 18 Фев 19 Фев

Дальнее зарубежье 16.02.2018 16:59

Турция и США выступили за совместную борьбу с террористами и сохранение территориальной целостности Сирии

Турция и США подтвердили взаимную приверженность борьбе с любыми проявлениями терроризма, а также сохранению территориальной целостности Сирии, говорится в совместном заявлении двух стран, которое приводит в пятницу агентство "Анадолу".

Заявление было опубликовано после встречи главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров М.Чавушоглу заявил о договоренности по нормализации отношений Турции и США и создании механизма по урегулированию вопросов между странами.

В совместном заявлении говорится, что этот механизм заработает не позднее середины марта.

Стороны подтвердили свое намерение совместно бороться с терроризмом.

"Турция и США подтверждают свою готовность бороться с "Исламским государством", Рабочей партией Курдистана и "Аль-Каидой" и любыми другими террористическими организациями и их ответвлениями", - говорится в заявлении.

Кроме того, в совместном заявлении подчеркивается право обеих стран защищать себя от террористической угрозы.

США и Турция в совместном заявлении также указали свою позицию по Сирии: они привержены сохранению территориальной целостности страны и видят только политическое решение сложившейся там ситуации.

"В сирийском кризисе может быть только политическое решение", - говорится в заявлении.

В Турцию госсекретарь США направится на фоне роста напряженности отношений между странами, писали ранее западные СМИ. Накануне визита Р.Тиллерсона глава МИД Турции заявил, что отношения Анкары и Вашингтона находятся на критическом уровне, и отношения необходимо улучшать, либо они "полностью будут разрушены".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


Похожие новости


Глава МИД Турции сообщил о договоренности с США нормализовать отношения Госсекретарь США и президент Турции обсудили Ирак, Сирию и борьбу с терроризмом - СМИ Глава МИД Турции перед визитом Тиллерсона заявил о критической точке в отношениях Анкары и Вашингтона США не уйдут с севера Сирии и будут поддерживать курдские отряды, несмотря на протесты Турции - американский генерал Эрдоган не исключает, что военное присутствие США на севере Сирии направлено против России и Ирана В США полагают, что отвод турецких войск из района сирийского Африна был бы продуктивным шагом - советник Белого дома

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]