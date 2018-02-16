Турция и США выступили за совместную борьбу с террористами и сохранение территориальной целостности Сирии

Турция и США подтвердили взаимную приверженность борьбе с любыми проявлениями терроризма, а также сохранению территориальной целостности Сирии, говорится в совместном заявлении двух стран, которое приводит в пятницу агентство "Анадолу".

Заявление было опубликовано после встречи главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров М.Чавушоглу заявил о договоренности по нормализации отношений Турции и США и создании механизма по урегулированию вопросов между странами.

В совместном заявлении говорится, что этот механизм заработает не позднее середины марта.

Стороны подтвердили свое намерение совместно бороться с терроризмом.

"Турция и США подтверждают свою готовность бороться с "Исламским государством", Рабочей партией Курдистана и "Аль-Каидой" и любыми другими террористическими организациями и их ответвлениями", - говорится в заявлении.

Кроме того, в совместном заявлении подчеркивается право обеих стран защищать себя от террористической угрозы.

США и Турция в совместном заявлении также указали свою позицию по Сирии: они привержены сохранению территориальной целостности страны и видят только политическое решение сложившейся там ситуации.

"В сирийском кризисе может быть только политическое решение", - говорится в заявлении.

В Турцию госсекретарь США направится на фоне роста напряженности отношений между странами, писали ранее западные СМИ. Накануне визита Р.Тиллерсона глава МИД Турции заявил, что отношения Анкары и Вашингтона находятся на критическом уровне, и отношения необходимо улучшать, либо они "полностью будут разрушены".