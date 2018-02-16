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ТЭК 16.02.2018 17:54

Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан с долей в 2,5%

Американская компания ExxonMobil стала акционером компании BTC Co, занимающейся эксплуатацией нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Информация о смене акционеров приводится в отчете компании BP о деятельности по проектам в Азербайджане в 2017 году.

«ExxonMobil стала акционером проекта БТД с долевым участием 2,5%. Компания приобрела долю в проекте у компании CIECO. Смена акционера произошла в IV-ом квартале 2017 года», - отмечается в материалах компании.

CIECO приобрела 2,5% участия в нефтепроводе БТД в третьем квартале 2015 года у американской ConocoPhillips.

Таким образом, в настоящее время акционерами нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: BP (30.1%); SOCAR (25.00%); Chevron (8.90%); Statoil (8.71%); TPAO (6.53%); ENI (5.00%); Total (5.00%), Itochu (3.40%); INPEX (2.50%), ExxonMobil (2.5%) и ONGC (2.36%).

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане –443 км, в Грузии – 248 км, а в Турции – 1077 км. Пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки.

Н.Аббасова

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Тэги: БТД, АКЦИОНЕР, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]