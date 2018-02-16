Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе 2018г увеличилась на 12,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе 2018 года, составила 121 тыс. кв. метров, что на 12,5% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, в январе капвложения в жилищное строительство составили 52,9 млн манатов (рост на 74,7%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года.
За 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).
Б.Рустамбеков
Заявления о мире с Арменией в свете оккупации территорий Азербайджана являются лицемерием, заявляют в Баку
В Баку с непониманием восприняли комментарий Захаровой на заявление президента Азербайджана
Правящая партия Азербайджана начала сбор подписей в поддержку Алиева
Пилотный проект по ОМС в 2018г расширяется на Агдашский район
Минобразования получит около 2,6 млн манатов на строительство 8 школ модульного типа в 4 районах Азербайджана
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
НАТО не просто вести диалог с Россией, однако он необходим - Столтенберг
Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г - опрос
Генсек НАТО высказался за всеобъемлющее нераспространение ядерного оружия
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
АРМА организует проводы Масленицы
В Баку отметили день рождения поэта-героя Мусы Джалиля
Состоялось заседание туристического комитета Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»