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Макроэкономика 16.02.2018 19:34

Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе 2018г увеличилась на 12,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе 2018 года, составила 121 тыс. кв. метров, что на 12,5% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, в январе капвложения в жилищное строительство составили 52,9 млн манатов (рост на 74,7%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года.

За 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЖИЛЬЕ, СДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]