В компании "Твиттер" заверили, что готовы продолжать оказывать помощь американским следователям, занимающимся делом о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, сообщает в субботу издание "Хилл".
"Усилия РФ, нацеленные на то, чтобы нарушить ход выборов в США, используя, в частности, соцсети, идут вразрез с нашими убеждениями. Любая деятельность такого рода недопустима, и мы должны делать больше, чтобы не допускать подобные вещи", - говорится в полученном изданием заявлении представителя компании.
"Мы готовы продолжать работу со спецгруппой ФБР, чтобы помочь компаниям и общественности выявить попытки иностранных государств оказывать влияние, используя социальные сети", - отметили в компании.
В пятницу Минюст США сообщил о выдвижении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 гражданам России. "Хилл" отмечает, что фигуранты дела, согласно версии следствия, в своей деятельности активно использовали соцсети, в частности, "Твиттер".
Спецпрокурор Роберт Мюллер по поручению Минюста ведет расследование, основная цель которого - выяснить, был ли сговор во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Дональда Трампа и Россией.
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