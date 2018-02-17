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Финансы 17.02.2018 13:20

Вкладчики DemirBank с 1 февраля получили компенсаций на сумму свыше 38 млн манатов

Вкладчики азербайджанского DemirBank 1-16 февраля получили компенсаций по застрахованным вкладам на общую сумму свыше 38 млн манатов, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Как сообщалось ранее, выплата компенсаций по застрахованным вкладам населения в DemirBank началась 1 февраля.

"По состоянию на 17 февраля вкладчикам DemirBank выплачено компенсаций на сумму свыше 38 млн манатов. Выплата компенсаций осуществлена в безналичной форме через 26 филиалов Kapital Bank и посредством системы денежных переводов Xazri", - отмечается в сообщении.

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

ADIF является ликвидатором банка.

Общий объем вкладов в DemirBank, подлежащих компенсации, оценивается в 63,5 млн манатов, на получение компенсаций могут рассчитывать 55,213 тыс. человек. При этом 52,732 тыс. вкладчиков имеют вклады на сумму менее 1 тыс. манатов.

Ранее сообщалось, что фонд обладает достаточными средствами для полной компенсации по застрахованным вкладам в DemirBank.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]