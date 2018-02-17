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СНГ 17.02.2018 16:55

В Донбассе нужно разместить не менее 20 тыс. миротворцев - Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, советник президента Украины считает реальной численность миротворческой миссии в Донбассе в 20 тыс. военных.

"20 тыс. - это минимум того, что нам необходимо. Это небольшая миротворческая операция, если сравнивать с аналогичными ситуациями в других странах мира... Я думаю, что это количество реально", - сказал он украинским журналистам в Мюнхене в субботу.

По словам А.фог Расмуссена, миссия будет состоять не только из 20 тыс. военнослужащих, но и гражданских и представителей полиции.

"Насколько это реалистично сделать - мы еще не знаем. Но я думаю, что мы, политики, должны сделать всё, чтобы прекратить кровопролитие. Более 10 тыс. человек были убиты с 2014 года и это просто позор для Европы, позор для общества", - сказал он.

По его мнению, введение миротворцев в Донбасс - это один из механизмов имплементировать Минские договоренности.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, МИРОТВОРЦЫ, РАСМУССЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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