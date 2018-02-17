Для введения миротворческой миссии на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса необходимо согласие Российской Федерации, признает президент Украины Петр Порошенко.

"Для того чтобы ввести в Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходима лишь одна вещь - дожать Россию", - сказал он на брифинге в Мюнхене в субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".