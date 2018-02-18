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Регион 18.02.2018 23:02

Число погибших во время стрельбы в Дагестане возросло до пяти человек - Минздрав

Женщина, раненная во время стрельбы в Кизляре, скончалась в больнице на операционном столе, число жертв возросло до пяти человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава региона.

"По последней информации, пять человек стали жертвами в результате преступного акта в Кизляре. Из пяти доставленных в больницу людей еще одна женщина скончалась на операционном столе. По предварительным данным, состояние еще двоих - тяжелое", - сказал собеседник агентства.

В МВД Дагестана ранее сообщили, что в Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Ответным огнем преступник был уничтожен.

Трагедия случилась в воскресенье в Кизляре во время Масленицы, ее жертвами могли стать прихожане церкви.

По факту нападения на людей в дагестанском Кизляре возбуждено уголовное дело по двум статьям - об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Тэги: ДАГЕСТАН, ЖЕРТВЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]