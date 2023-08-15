Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30 - МЧС РФ

Тела еще трех человек обнаружены на месте взрыва и пожара в Махачкале, общее число жертв трагедии выросло до 30, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела ещё 3 погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", - сообщает министерство.

В понедельник вечером стало известно о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы.

По данным следственного управления СК РФ по Дагестану, на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции техобслуживания автомобилей при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на соседнюю АЗС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).