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АПК 17.11.2023 23:45

Дагестан в 2023г увеличил сбор винограда на 5%, до рекордных 283 тыс. т

Дагестан, крупный производитель винограда в РФ, завершил его уборку, собрав 282,7 тыс. тонн при средней урожайности 123 ц/га, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Урожай вновь стал рекордным. Как сообщалось, в 2022 году в Дагестане собрали рекордные 268,655 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году показатель вырос на 5,2%.

"Несмотря на увеличение валового сбора в текущем году, ряд виноградарских хозяйств не достигли показателей прошлого года по причине неблагоприятных погодных условий и поражения винограда различными болезнями и вредителями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.

Площадь виноградных насаждений в Дагестане составляет 26,6 тыс. га. По информации пресс-службы, до 2035 года планируется довести площади виноградных насаждений до 35 тыс. га (рост на 31,6%).

Ранее сообщалось, что весной текущего года в республике были заложены виноградники на 638 га. Осенняя закладка не осуществлялась. В 2024 году в Дагестане планируется заложить виноградники на 750 га.

В сфере виноградарства республики занято более 250 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 99 сельскохозяйственных организаций и 151 крестьянско-фермерское хозяйство.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ВИНОГРАД, УРОЖАЙ


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