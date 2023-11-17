Дагестан в 2023г увеличил сбор винограда на 5%, до рекордных 283 тыс. т

Дагестан, крупный производитель винограда в РФ, завершил его уборку, собрав 282,7 тыс. тонн при средней урожайности 123 ц/га, сообщается в телеграм-канале правительства республики.
Урожай вновь стал рекордным. Как сообщалось, в 2022 году в Дагестане собрали рекордные 268,655 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году показатель вырос на 5,2%.
"Несмотря на увеличение валового сбора в текущем году, ряд виноградарских хозяйств не достигли показателей прошлого года по причине неблагоприятных погодных условий и поражения винограда различными болезнями и вредителями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.
Площадь виноградных насаждений в Дагестане составляет 26,6 тыс. га. По информации пресс-службы, до 2035 года планируется довести площади виноградных насаждений до 35 тыс. га (рост на 31,6%).
Ранее сообщалось, что весной текущего года в республике были заложены виноградники на 638 га. Осенняя закладка не осуществлялась. В 2024 году в Дагестане планируется заложить виноградники на 750 га.
В сфере виноградарства республики занято более 250 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 99 сельскохозяйственных организаций и 151 крестьянско-фермерское хозяйство.
Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН, отклонивший нелепое требование Армении - МИД
Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Госагентства водного хозяйства
В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана
Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5%
Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЕК одобрила создание Renault СП с китайской Geely
Нидерланды на 2024г зарезервировали 2 млрд евро на военную помощь Украине
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире