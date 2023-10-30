Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7952 RUR   0.0181 GBR   2.0596 TRY   0.0602

Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 85.54 +2.33 Brent 90.48 +2.55

Дальнее зарубежье 30.10.2023 09:02

Более 20 человек пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Порядка двух десятков человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту в Дагестане, половина из них госпитализирована, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Два человека в крайне тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.

"Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Ещё более 10 человек с лёгкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Ход расследования уголовного дела прокуратура Дагестана взяла на контроль.

Глава Дагестана Сергей Маликов осудил действия участников беспорядков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БЕСПОРЯДКИ, МИНЗДРАВ


Похожие новости


После массовых беспорядков в аэропорту Дагестана задержаны 60 человек Приговор экс-премьеру Дагестана Меджидову вступил в силу Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30 - МЧС РФ Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы Газпром построит АГНКС на границе с Азербайджаном Эмин Агаларов с партнером создали компанию для ресторанного проекта в Дагестане По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане задержаны 11 человек Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей ОАЭ и Турция заинтересованы в реализации туристических проектов на территории Дагестана - глава республики 80 граждан Азербайджана арестованы на 10 суток после беспорядков в Дагестане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az