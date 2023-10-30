После массовых беспорядков в аэропорту Дагестана задержаны 60 человек

Выявлено более 150 активных участников беспорядков, устроенных 29 октября на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).
"Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент беспорядки пресечены. На данную минуту аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка, говорится в сообщении.
В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.
В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.
Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии. В МВД также уточняли, что среди пострадавших - девять полицейских.
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