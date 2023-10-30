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США осуждают беспорядки в Дагестане, призывают власти РФ привлечь причастных к ответственности - госдеп

США осуждают массовые беспорядки в аэропорту в Махачкале, обращаются к российским властям с призывом осудить их и привлечь всех участников к ответственности, заявил в понедельник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Мы осуждаем насильственные и антисемитские события, которые произошли в России и которые угрожали израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти публично осудить эти жестокие протесты, привлечь к ответственности всех, кто принимал в них участие, а также обеспечить безопасность израильтян и евреев в России", - сказал Миллер, комментируя беспорядки в Махачкале.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДАГЕСТАН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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