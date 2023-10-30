США осуждают беспорядки в Дагестане, призывают власти РФ привлечь причастных к ответственности - госдеп

США осуждают массовые беспорядки в аэропорту в Махачкале, обращаются к российским властям с призывом осудить их и привлечь всех участников к ответственности, заявил в понедельник представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Мы осуждаем насильственные и антисемитские события, которые произошли в России и которые угрожали израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти публично осудить эти жестокие протесты, привлечь к ответственности всех, кто принимал в них участие, а также обеспечить безопасность израильтян и евреев в России", - сказал Миллер, комментируя беспорядки в Махачкале.
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