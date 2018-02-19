Полиция Латвии расследует дело о вымогательстве взятки у совладельца Norvik banka Гусельникова

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил в понедельник журналистам начальник криминальной полиции Андрей Гришин.
Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями.
Более подробную информацию А.Гришин не предоставил.
Крупнейший акционер Norvik banka - живущий в Великобритании российский предприниматель Григорий Гусельников и другие акционеры банка подали иск в международный третейский суд. Иск подан по делу, связанному с бизнесом ветряного парка Winergy. В иске утверждается, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у Г.Гусельникова взятки за то, чтобы Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии не оказывала на банк давление.
Г.Гусельников утверждает, что не давал взятку, и именно поэтому КРФК ужесточила требования к Norvik banka, чтобы довести банк до неплатежеспособности и получить основания для лишения его лицензии.
Между тем, ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич в рамках уголовного процесса, открытого по ч.4 ст.330 уголовного законодательства, подозревается в получении взятки в крупном размере.
Как сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме, в уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тыс. евро.
Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными министерством финансов США подозрениями о нарушениях в адрес ABLV Bank.
Уголовный процесс открыт 15 февраля. По этому делу задержаны И.Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. В пятницу, 16 февраля, на рабочем месте и в частном доме И.Римшевича были проведены обыски. Для главы центробанка был установлен залог в размере 100 тыс. евро, который уже внесен на счет Госказны одним из лучших друзей И.Римшевича.
Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Норвик банк и британский Norvik Banka UK Limited.
Ранее сообщалось, что Г.Гусельников был в числе потенциальных покупателей украинской "дочки" Сбербанка . Однако в июле 2017 года Нацбанк Украины отказал Г.Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в этом банке.
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