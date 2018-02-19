Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1108 RUR   0.0301 GBR   2.3855 TRY   0.4536

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Дальнее зарубежье 19.02.2018 19:17

Полиция Латвии расследует дело о вымогательстве взятки у совладельца Norvik banka Гусельникова

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил в понедельник журналистам начальник криминальной полиции Андрей Гришин.

Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Более подробную информацию А.Гришин не предоставил.

Крупнейший акционер Norvik banka - живущий в Великобритании российский предприниматель Григорий Гусельников и другие акционеры банка подали иск в международный третейский суд. Иск подан по делу, связанному с бизнесом ветряного парка Winergy. В иске утверждается, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у Г.Гусельникова взятки за то, чтобы Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии не оказывала на банк давление.

Г.Гусельников утверждает, что не давал взятку, и именно поэтому КРФК ужесточила требования к Norvik banka, чтобы довести банк до неплатежеспособности и получить основания для лишения его лицензии.

Между тем, ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич в рамках уголовного процесса, открытого по ч.4 ст.330 уголовного законодательства, подозревается в получении взятки в крупном размере.

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме, в уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тыс. евро.

Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными министерством финансов США подозрениями о нарушениях в адрес ABLV Bank.

Уголовный процесс открыт 15 февраля. По этому делу задержаны И.Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. В пятницу, 16 февраля, на рабочем месте и в частном доме И.Римшевича были проведены обыски. Для главы центробанка был установлен залог в размере 100 тыс. евро, который уже внесен на счет Госказны одним из лучших друзей И.Римшевича.

Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Норвик банк и британский Norvik Banka UK Limited.

Ранее сообщалось, что Г.Гусельников был в числе потенциальных покупателей украинской "дочки" Сбербанка . Однако в июле 2017 года Нацбанк Украины отказал Г.Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в этом банке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ЦБ, ВЗЯТКА, ДЕЛО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]