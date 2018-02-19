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Бизнес и законодательство 19.02.2018 17:42

Министерство налогов Азербайджана призывает налогоплательщиков выполнять налоговые обязательства

Министерство налогов Азербайджана обратилось к налогоплательщикам с предложением наладить взаимное доверие.

«Каждый налогоплательщик, независимо от статуса, должен выполнять налоговые обязательства, исключить случаи уклонения от налогов, ведения двойной бухгалтерии, сокрытия налогооблагаемых оборотов», - говорится в обращении ведомства.

В обращении также отмечается, что Минналогов начало политику прозрачности в налоговой системе и для установления взаимного доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками, требует соблюдения налогоплательщиками обязательств, предусмотренных законодательством. «Министерство предлагает сотрудничество, основанное на взаимном доверии", - подчеркивает ведомство.

Минналогов также отмечает, что начался процесс по выдвижению профессиональных кадров и принятия соответствующих мер в отношении сотрудников налоговых органов, в отношении которых были жалобы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]