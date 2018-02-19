Министерство налогов Азербайджана призывает налогоплательщиков выполнять налоговые обязательства

Министерство налогов Азербайджана обратилось к налогоплательщикам с предложением наладить взаимное доверие.

«Каждый налогоплательщик, независимо от статуса, должен выполнять налоговые обязательства, исключить случаи уклонения от налогов, ведения двойной бухгалтерии, сокрытия налогооблагаемых оборотов», - говорится в обращении ведомства.

В обращении также отмечается, что Минналогов начало политику прозрачности в налоговой системе и для установления взаимного доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками, требует соблюдения налогоплательщиками обязательств, предусмотренных законодательством. «Министерство предлагает сотрудничество, основанное на взаимном доверии", - подчеркивает ведомство.

Минналогов также отмечает, что начался процесс по выдвижению профессиональных кадров и принятия соответствующих мер в отношении сотрудников налоговых органов, в отношении которых были жалобы.

Б.Рустамбеков