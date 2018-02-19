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Бизнес и законодательство 19.02.2018 17:54

Азербайджанские компании ведут переговоры по поставкам своей продукции в страны Азии и Европы

Азербайджанские компании начали переговоры по поставкам продукции АПК и переработки в страны Азии и Европы, сообщает министерство экономики.

«Азербайджанские компании ведут переговоры по экспорту наршараба (гранатовый соус), сушенной хурмы, минеральных вод, натуральных соков, макаронных изделий, прохладительных напитков в Мальту, Дубай, Катар, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Польшу»,- говорится в сообщении.

Переговоры о поставках начались в рамках международной выставки продовольствия «Gulfood 2018», проходящей в Дубае (ОАЭ).

Согласно информации, азербайджанский павильон представлен на выставке 23 компаниями.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]