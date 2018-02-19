Азербайджанские компании ведут переговоры по поставкам своей продукции в страны Азии и Европы

Азербайджанские компании начали переговоры по поставкам продукции АПК и переработки в страны Азии и Европы, сообщает министерство экономики.

«Азербайджанские компании ведут переговоры по экспорту наршараба (гранатовый соус), сушенной хурмы, минеральных вод, натуральных соков, макаронных изделий, прохладительных напитков в Мальту, Дубай, Катар, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Польшу»,- говорится в сообщении.

Переговоры о поставках начались в рамках международной выставки продовольствия «Gulfood 2018», проходящей в Дубае (ОАЭ).

Согласно информации, азербайджанский павильон представлен на выставке 23 компаниями.

Ф.Исазаде