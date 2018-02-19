Путин и Эрдоган обсудили обстановку на северо-западе Сирии с учетом турецкой операции в районе Африна

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник обсудили ситуацию в Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе города Африн.
"Отдельно затронута обстановка на северо-западе Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе Африна", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В нем отмечается, что "при обсуждении ситуации в Сирии особое внимание уделено вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате".
"Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса - в развитие договоренностей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", - говорится в сообщении.
Кроме того, в разговоре лидеров "отмечена положительная динамика развития российско-турецкого сотрудничества и условлено о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях".
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