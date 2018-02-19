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Внешняя политика 19.02.2018 19:37

Азербайджан и Туркменистан обсудили статус Каспия и развития сотрудничества в сфере энергетики

Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы энергетического сотрудничества и раздела дна Каспия.

"В Баку 19 февраля состоялось первое заседание рабочей группы по развитию энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД республики.

Азербайджанскую сторону возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, туркменскую – председатель Госпредприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурад Атаджанов.

"На заседании стороны отметили, что договоренности по статусу Каспия, достигнутые в конце 2017 года в Москве, отвечают интересам Азербайджана и Туркменистана. В связи с этим делегации обсудили вопросы раздела дна Каспия", - сообщили в МИД.

Кроме этого, делегации обсудили сотрудничество в сфере энергетики. "Стороны отметили наличие значительного потенциала для сотрудничества в этом направлении, важность объединения усилий для этого, а также расширения энергетических проектов", - подчеркнули в МИД.

По договоренности, очередное заседание рабочей группы пройдет в Туркменистане.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]