Азербайджан и Туркменистан обсудили статус Каспия и развития сотрудничества в сфере энергетики

Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы энергетического сотрудничества и раздела дна Каспия.
"В Баку 19 февраля состоялось первое заседание рабочей группы по развитию энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД республики.
Азербайджанскую сторону возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, туркменскую – председатель Госпредприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурад Атаджанов.
"На заседании стороны отметили, что договоренности по статусу Каспия, достигнутые в конце 2017 года в Москве, отвечают интересам Азербайджана и Туркменистана. В связи с этим делегации обсудили вопросы раздела дна Каспия", - сообщили в МИД.
Кроме этого, делегации обсудили сотрудничество в сфере энергетики. "Стороны отметили наличие значительного потенциала для сотрудничества в этом направлении, важность объединения усилий для этого, а также расширения энергетических проектов", - подчеркнули в МИД.
По договоренности, очередное заседание рабочей группы пройдет в Туркменистане.
Ф.Исазаде
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