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Дальнее зарубежье 19.02.2018 20:24

Гора мусора обрушилась на дома в Мозамбике и погребла около 20 человек

Обрушение горы мусора в столице Мозамбика Мапуту привело к гибели 17 человек, передает в понедельник португальское агентство "Луза".

"Кучи мусора обрушились на дома, и многие семьи в этот момент находились внутри зданий", - сказала в интервью агентству министр по чрезвычайным ситуациям страны Фатима Белшуир.

В результате инцидента еще несколько зданий оказались разрушены или повреждены, а некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.

Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии, вероятно, увеличится после завершения поисковых работ.

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Тэги: МУСОР, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]