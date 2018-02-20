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Дальнее зарубежье 20.02.2018 16:57

300 кг героина и 3 т морфина уничтожены в ходе ликвидации трех нарколабораторий в восточной провинции Нангархар - МВД Афганистана

Три крупные лаборатории по производству наркотиков ликвидированы в ночь на вторник в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает пресс-служба МВД Афганистана.

В ходе операции, проведенной в селении Накархейл уезда Хукгяни, было изъято и уничтожено 3 тыс. кг морфина, 300 кг героина, химикаты, которые использовались для изготовления наркотиков. Арестованы три контрабандиста, говорится в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАРКОТИКИ, ЛАБОРАТОРИИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]