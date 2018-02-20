300 кг героина и 3 т морфина уничтожены в ходе ликвидации трех нарколабораторий в восточной провинции Нангархар - МВД Афганистана

Три крупные лаборатории по производству наркотиков ликвидированы в ночь на вторник в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает пресс-служба МВД Афганистана.

В ходе операции, проведенной в селении Накархейл уезда Хукгяни, было изъято и уничтожено 3 тыс. кг морфина, 300 кг героина, химикаты, которые использовались для изготовления наркотиков. Арестованы три контрабандиста, говорится в сообщении.