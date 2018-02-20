Президент Азербайджана утвердил состав Совета управления Госслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Совета управления Государственной службы, сообщает сайт главы государства.

Согласно подписанному И.Алиевым распоряжению, в Совет вошли 6 человек, в том числе глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, помощник президента по территориальным вопросам Зейнал Нагдалиев и другие.

Ф.Исазаде