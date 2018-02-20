Сроки визита в Брюссель делегации сирийской комиссии по переговорам сокращены из-за событий в Восточной Гуте

Делегация сирийской комиссии по переговорам (СКП) объявила о том, что сокращает пребывание в Брюсселе из-за событий в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

"Учитывая ужасающую ситуацию в Восточной Гуте, мы сокращаем наше пребывание в Брюсселе и проведем сегодня пресс-конференцию", - сообщила во вторник СКП в своем микроблоге в Твиттере.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) в заявлении во вторник утверждала, что "в результате обстрелов Восточной Гуты силами режима и иранскими военизированными формированиями за последние сутки были убиты десятки гражданских лиц".

В свою очередь, Евросоюз призвал международное сообщество принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в ряде районов Сирии, прежде всего, обеспечить доступ туда сотрудников международных гуманитарных организаций.

"Гуманитарная ситуация в некоторых частях Сирии, особенно в районах деэскалации - Восточной Гуте и Идлибе - значительно ухудшилась за последние восемь недель, жертвами чего стали невинные люди, в том числе много женщин и детей", - отметили в своем заявлении глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и комиссар ЕС по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

Накануне Ф.Могерини провела переговоры с делегацией СКП во главе с ее председателем Насром Харири.

Ф.Могерини и Х.Стилианидис отметили, что только за день в одной лишь Восточной Гуте десятки гражданских лиц погибли и сотни ранены что более 300 тысяч гражданских лиц были перемещены в северную провинцию Идлиб после уничтожения больниц и другой гражданской инфраструктуры в Восточной Гуте.

Дамаск отрицает обвинения и заявляет, что проводит операции против боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".