Палестинцы намерены добиваться полноправного членства в ООН - Аббас

Палестинцы намерены активизировать усилия, чтобы добиться полноправного членства Палестинской национальной администрации (ПНА) в Организации Объединенных Наций, заявил во вторник в ходе сессии в Совете Безопасности ООН лидер ПНА Махмуд Аббас.

"Я призываю все страны, которые еще не признали государство Палестину, сделать это. И в будущем мы усилим наши попытки, чтобы добиться допуска к полному членству в ООН и гарантировать международную защиту нашему народу", - заявил он в ходе своего выступления.

"Мы заслуживаем того, чтобы быть полноправными членами ООН. Вы так не считаете? Почему бы нет?", - сказал М.Аббас, обращаясь к членам СБ ООН.

После завершения своего выступления М.Аббас покинул помещение - перед выступлением на тему ближневосточного урегулирования постпреда Израиля при ООН.