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Дальнее зарубежье 20.02.2018 20:14

Палестинцы намерены добиваться полноправного членства в ООН - Аббас

Палестинцы намерены активизировать усилия, чтобы добиться полноправного членства Палестинской национальной администрации (ПНА) в Организации Объединенных Наций, заявил во вторник в ходе сессии в Совете Безопасности ООН лидер ПНА Махмуд Аббас.

"Я призываю все страны, которые еще не признали государство Палестину, сделать это. И в будущем мы усилим наши попытки, чтобы добиться допуска к полному членству в ООН и гарантировать международную защиту нашему народу", - заявил он в ходе своего выступления.

"Мы заслуживаем того, чтобы быть полноправными членами ООН. Вы так не считаете? Почему бы нет?", - сказал М.Аббас, обращаясь к членам СБ ООН.

После завершения своего выступления М.Аббас покинул помещение - перед выступлением на тему ближневосточного урегулирования постпреда Израиля при ООН.

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Тэги: ООН, АББАС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]