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ТЭК 20.02.2018 21:45

Турецкая Calik Enerji построит в Грузии ветряную электростанцию за $75 млн

Calik Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. (Турция) построит в Грузии ветряную электростанцию мощностью 50 МВт, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кумсишвили с учредителем турецкой компании Ахмедом Чаликом Анкаре во вторник.

"Мы договорились, что в регионе Шида Картли (центральная часть Грузии) будет построена ветряная электростанция, инвестиции составят $75 млн. Это очень важная инвестиция в создание в Грузии еще одного нового источника возобновляемой энергии", - сказал первый вице-премьер.

"Встреча прошла очень хорошо и, что главное, результативно. Решено, что Calik Enerji осуществит инвестиции в Грузии в ветряную и солнечную энергию. На этом этапе будет вложено в энергию ветра, мы построим электростанцию мощностью 50 МВт", - сказал в свою очередь глава Calik Enerji.

Как сообщалось, в Грузии идет работа над проектами ветряных станций общей мощностью 670 МВт. Строительство в республике в регионе Имерети ВЭС мощностью 150 МВт планирует осуществить ООО GeoGraft, дочерняя компания германской MR Graft. Стоимость проекта оценивается в $227 млн.

Потенциал ветряной энергетики страны составляет порядка 4-4,5 млрд кВт.ч в год, или около 50% потребности страны в электроэнергии.

Calik Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. входит в холдинг Calik Holding A.S., предоставляет EPC-услуги для проектов в сфере энергетики, занимается производством электроэнергии, разведкой и переработкой нефти и газа, эксплуатацией нефтегазопроводов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ВЭС, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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