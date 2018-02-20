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Дальнее зарубежье 20.02.2018 21:15

Один из инициаторов ужесточения контроля криптовалют в Южной Корее найдет мертвым

Один из инициаторов ужесточения регулирования сферы криптовалют в Южной Корее 52-летний Чон Ки Джун был найден мертвым в своем доме в минувшие выходные, пишет газета The Wall Street Journal.

Чон Ки Джун отвечал за экономику в Управлении по координации государственной политики и участвовал в создании регулирующих мер, нацеленных на ослабление спекулятивной активности на рынке биткойнов, а также предотвращение незаконных операций с этой криптовалютой, сообщил газете представитель правительства Южной Кореи.

По данным южнокорейского новостного агентства Yonhap, причиной смерти чиновника стал сердечный приступ. Полиция Южной Кореи начала расследование.

Коллеги Чон Ки Джуна заявили о том, что в последние месяцы чиновник находился в состоянии тяжелого стресса, сообщило Yonhap.

Южная Корея является одним из наиболее важных регионов для рынка криптовалют, на долю страны приходится порядка 20% торговой активности в этой сфере, отмечает вице-президент Schwab Center for Financial Research Рэнди Фредерик, отвечающий за торговые операции и рынок деривативов.

Южнокорейские власти 23 января 2018 года объявили о введении нового требования, в соответствии с которым лишь инвесторы с подтвержденным банковским счетом, привязанным к аккаунту на бирже криптовалют, смогут вкладывать деньги в этот сектор.

Ранее в стране были запрещены анонимные криптовалютные счета.

По данным CryptoCompare, примерно в 4,5% транзакций с биткойнами, проведенных в прошлом году по всему миру, использовалась южнокорейская вона.

Во вторник биткойн подорожал на 4,2% - до $11541, свидетельствуют данные CoinDesk. Курс криптовалюты растет шестую сессию из последних семи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КРИПТОВАЛЮТЫ, ЧИНОВНИК, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]