Норвегия планирует протестировать грузовые беспилотники на трассе Киркенес-Мурманск

Норвегия планирует протестировать беспилотные грузовики в приграничной зоне - на участке трассы Е105 из Киркенеса в Мурманск, сообщил директор Норвежской государственной дорожной администрации в северном регионе Турбьорн Наймак.

"Мы заинтересованы в развитии умных дорог между Норвегией и Мурманском на трассе Е105. Когда мы "гармонизируемся", тогда можно думать о тестировании беспилотных грузовиков", - сказал Т.Наймак в ходе обсуждения инфраструктуры Баренц региона на Киркенесской конференции в среду.

Под "гармонизацией" спикер имел в виду приведение к единому знаменателю параметров грузовых перевозок, принятых в Норвегии и России, пояснил Т.Наймак после выступления. При этом он затруднился назвать планируемые сроки для тестирования беспилотников.

Как сообщалось, 29 сентября 2017 года после реконструкции был введен в эксплуатацию участок трассы Е105 Мурманск-Никель-Киркенес. С российской стороны был обновлен 16-километровый участок трассы, с норвежской - 10 км дороги и построен новый мост протяженностью 248 метров и 690-метровый тоннель. Страны вложили в проект 3,5 млрд рублей и 800 млн норвежских крон соответственно.

Масштабная реконструкция 211-километрового участка трассы от Мурманска до границы с Норвегией началась в 2010 году и всего за семь лет было обновлено 48 км. Общий объем инвестиций с 2010 года составил порядка 8 млрд рублей. Дорога входит в европейский транспортный коридор Е105. После проведенных работ расчетная скорость выросла с 80 до 100 км/ч.